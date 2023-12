Iz konferenčne lige v izločilne boje štirje klubi s slovenskimi igralci

Ljubljana, 14. decembra - Nogometaši v konferenčni ligi so s 6. krogom končali skupinski del tekmovanja. Klubi s slovenskimi igralci Fenerbahče, Legia Varšava, Slovan Bratislava in Bodö/Glimt so si zagotovili izločilne boje, Aberdeenu, trnavskemu Spartaku in Luganu pa ni uspelo.