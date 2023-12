Konec za Panathinaikos, Sturm v konferenčno ligo

Ljubljana, 14. decembra - Slovensko obarvani Panathinaikos je končal nastope v skupinskem delu nogometne evropske lige. Grki so tokrat v skupini F gostili Maccabi Haifo in izgubili z 1:2. S tem so tudi končali evropsko popotovanje, saj so zasedli zadnje mesto v skupini. Graški Sturm je gostoval pri Sportingu in izgubil z 0:3 ter bo nadaljeval v konferenčni ligi.