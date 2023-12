Danes začetek glasovanja za tekmo zvezd v NBA

Indianapolis, 19. decembra - V severnoameriški ligi NBA se bo danes ob 13. uri začelo glasovanje za nastop košarkarjev na tekmi zvezd, je prejšnji teden v izjavi za javnost zapisalo vodstvo tekmovanja. Glasovanje bo trajalo do 20. januarja, in sicer do 18. ure. Glavni dogodek vikenda All-Star bo v noči z 18. na 19. februar v Indianapolisu.