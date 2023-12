Ruski brezpilotni letalnik vdrl v zračni prostor Romunije

Bukarešta, 14. decembra - Ruska vojska je v sredo zvečer z brezpilotnimi letalniki kršila zračni prostor Romunije. V obrambo zračnega prostora zveze Nato so proti dronom poletela nemška in romunska bojna letala. Zjutraj je romunsko obrambno ministrstvo sporočilo, da so nedaleč od meje z Ukrajino odkrili krater na neposeljenem območju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.