Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 14. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi požara tovornega vozila na štajerski avtocesti popolna zapora med priključkoma Celje center in Celje zahod, Lopata proti Ljubljani. Med Celjem in Lopato v smeri Žalca oziroma Ljubljane se priporoča vožnja po vzporednih regionalnih in lokalnih cestah.