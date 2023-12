Pirc Musar sprejela Luč miru iz Betlehema

Ljubljana, 14. decembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes v predsedniški palači sprejela Luč miru iz Betlehema, ki so jo prinesli predstavniki slovenskih, odraslih in zamejskih skavtov. Skavti so ob tej priložnosti prebrali poslanico z letošnjim geslom Premostimo in razsvetlimo, so sporočili iz Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.