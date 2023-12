Po sredinem deževju nekaj zemeljskih plazov in poplavljanje Krke

Ljubljana, 14. decembra - Sredino močno deževje je danes prineslo nekaj nevšečnosti na območju Brežic, Celja, Ljubljane, Murske Sobote, Novega mesta, Ptuja in Trbovelj. Na območju občine Kostanjevica na Krki je v jutranjih urah Krka poplavila kmetijske površine. Na območju Trbovelj in Ptuja sta se sprožila po dva zemeljskega plazova, poroča uprava za zaščito in reševanje.