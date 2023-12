Pahor leto po izteku predsedniškega mandata ob nekatere pravice, za prihodnje napoveduje "portfelj aktivnosti"

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 21. decembra - Bivšemu predsedniku republike Borutu Pahorju bodo v petek prenehale nekatere pravice, ki so mu pripadale v letu po izteku predsedniškega mandata. Tako ne bo več upravičen do prejemanja nadomestila plače, pisarne in dveh sodelavcev. Poslej se bo lotil "portfelja aktivnosti", tudi z delom v zavodu Prijatelji Zahodnega Balkana in snemanjem podkasta.