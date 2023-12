Razmere v medijih po oceni sindikata novinarjev zelo resne

Ljubljana, 14. decembra - Sindikat novinarjev Slovenije je na današnji skupščini ocenil razmere v medijih kot zelo resne, so sporočili. "Čas je, da izdajatelje medijev in odločevalce tudi s skupnim nastopom opozorimo na mačehovski odnos do novinarjev in drugih medijskih delavcev," je opozorila predsednica sindikata Alenka Potočnik.