Messi, Mbappe in Haaland Fifini finalisti za nogometaša leta

Zürich, 14. decembra - Mednarodna nogometna zveza Fifa je na svoji spletni strani razkrila tri finaliste v izboru za nogometaša leta 2023. To so Argentinec Lionel Messi, Francoz Kylian Mbappe in Norvežan Erling Haaland. Ti trije so bili letos že nominiranci za zlato žogo, dobil jo je Messi.