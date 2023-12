Radioplayer že na voljo slovenskim uporabnikom

Ljubljana, 14. decembra - Aplikacija za mobilni telefon in pametne naprave Radioplayer, ki povezuje ponudnike radijskih vsebin, je slovenskim uporabnikom že na voljo. Slovenija je tako postala 21. država na svetu in 20. v Evropi, v kateri ponudnike radijskih vsebin povezuje ta aplikacija, so zapisali na Radioteleviziji Slovenija (RTVS).