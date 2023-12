V DZ organizirali prvi Dan z mladim poslancem

Ljubljana, 14. decembra - Klub mladih poslancev je danes v DZ prvič organiziral Dan z mladim poslancem, na katerem je šest študentov preživelo delovni dan v parlamentarnem življenju. Udeleženci so v pogovoru kot ključno področje izpostavili krepitev javnega zdravstva, seznanili so se z individualnim delom poslancev in spremljali tudi plenarno zasedanje DZ.