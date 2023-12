Nova generacija podjetniških mentorjev in svetovalcev sistema SPOT zaključila usposabljanje

Ljubljana, 14. decembra - Agencija Spirit Slovenija je danes organizirala usposabljanje za podjetniške mentorje in svetovalce, ki so vključeni v sistem SPOT. Usposabljanja se je udeležilo več kot 80 mentorjev in svetovalcev, ki so prisluhnili predavanjem, ki jim bodo v pomoč pri svetovanju podjetnikom na njihovi poslovni poti, je poudaril v. d. direktorja Spirita Rok Capl.