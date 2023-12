V radovljiškem domu starostnikov zaključili prenovo

Radovljica, 14. decembra - V Domu dr. Janka Benedika v Radovljici so danes slovesno odprli prenovljene prostore. Za dva milijona evrov so v domu starostnikov, kjer so se investicije vrstile že v prejšnjih letih, prenovili še dva oddelka, ki doslej nista bila prenovljena. Zaradi pomanjkanja kapacitet pa si prizadevajo tudi za izgradnjo dislocirane enote v Kamni Gorici.