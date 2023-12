Maribor potrdil prihod Maksa Barišića

Maribor, 14. decembra - Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je že začel sestavljati kader za nadaljevanje sezone. Iz kluba so sporočili, da so do poletja 2026 podpisali pogodbo z Maksom Barišićem, ki je doslej igral za Koper. Ta bo za 28-letnega nogometaša po poročanju več slovenskih medijev, tudi Nogomanie, Primorcem odštel 200.000 evrov odškodnine.