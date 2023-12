Ljubljanska borza: Indeks v zelenem

Ljubljana, 14. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,33 odstotka in se ustavil pri 1228,62 točke. Največjo rast je beležila Pozavarovalnica Sava, ki je danes objavila načrte za nadaljnjo rast poslovanja v letu 2024. Vlagatelji so opravili za 1,7 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke in Cinkarne Celje.