ZD Idrija grozi ukinitev rentgena in otroške razvojne ambulante

Idrija, 15. decembra - V Zdravstvenem domu Idrija so se z zaskrbljenostjo odzvali na nove smernice ministrstva za zdravje, ki bi za ZD Idrija pomenili ukinitev rentgena, ki bi bil le samoplačniški, razvojne ambulante za otroke s centrom za zgodnjo obravnavo in programa farmacevtskega svetovanja. Temu odločno nasprotujejo, so sporočili na novinarski konferenci v Idriji.