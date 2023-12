Na Mariborskem Pohorju slovesno odprli vmesno postajo gondole in štirisedežnico

Maribor, 14. decembra - Na Mariborskem Pohorju so danes slovesno odprli 7,5 milijona evrov vredno investicijo v vmesno postajo krožne kabinske žičnice in novo štirisedežnico Ruška na Arehu. Tako kot še v osmih drugih slovenskih smučarskih centrih so tudi v tem središču za projekt prejeli skoraj šest milijonov evrov državnega denarja za razvoj celoletne ponudbe.