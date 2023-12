Hrvaško novinarsko društvo opozarja na vpliv oblasti na medije

Zagreb, 14. decembra - Hrvaško novinarsko društvo (HND) je danes opozorilo, da je korupcijska afera Mreža, ki je te dni pretresla hrvaško politično in medijsko sceno, primer zasužnjevanja medijev. Odgovornost za to so pripisali premierju Andreju Plenkoviću, ki je po njihovi oceni tudi v tem primeru na vrhu piramide.