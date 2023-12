Izidi smuka alpskih smučarjev v Val Gardeni

* Izidi: 1. Bryce Bennett (ZDA) 1:23,80 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:23,83 +0,03 3. Marco Odermatt (Švi) 1:23,85 +0,05 4. Nils Allegre (Fra) 1:23,93 +0,13 5. James Crawford (Kan) 1:24,12 +0,32 6. Stefan Babinsky (Avt) 1:24,16 +0,36 7. Matthieu Bailet (Fra) 1:24,21 +0,41 8. Marco Kohler (Švi) 1:24,22 +0,42 9. Romed Baumann (Nem) 1:24,23 +0,43 10. Cameron Alexander (Kan) 1:24,28 +0,48 ... 25. Miha Hrobat (Slo) 1:24,61 +0,81 30. Martin Čater (Slo) 1:24,78 +0,98 44. Nejc Naraločnik (Slo) 1:25,22 +1,42 ... * Svetovni pokal, razvrstitev, moški: - skupno (3/41): 1. Marco Odermatt (Švi) 160 točk . Marco Schwarz (Avt) 160 3. Manuel Feller (Avt) 124 4. Bryce Bennett (ZDA) 100 5. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 80 6. Filip Zubčić (Hrv) 68 . Henrik Kristoffersen (Nor) 68 8. Michael Matt (Avt) 60 . Joan Verdu (And) 60 10. Nils Allegre (Fra) 50 . David Ryding (VBr) 50 ... 18. Žan Kranjec (Slo) 36 68. Miha Hrobat (Slo) 6 76. Martin Čater (Slo) 1 ... - smuk (1/11): 1. Bryce Bennett (ZDA) 100 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 80 3. Marco Odermatt (Švi) 60 4. Nils Allegre (Fra) 50 5. James Crawford (Kan) 45 6. Stefan Babinsky (Avt) 40 7. Matthieu Bailet (Fra) 36 8. Marco Kohler (Švi) 32 9. Romed Baumann (Nem) 29 10. Cameron Alexander (Kan) 26 ... 25. Miha Hrobat (Slo) 6 30. Martin Čater (Slo) 1