Pred sedmimi desetletji se je rodil pesnik in prevajalec Tone Škrjanec

Ljubljana, 15. decembra - Pred 70 leti se je rodil pesnik in prevajalec Tone Škrjanec. Njegove pesmi so vključene v številne domače in tuje antologije slovenske sodobne poezije in prevedene v številne svetovne jezike. Poleg pisanja poezije se je zapisal tudi prevajanju, predvsem sodobni ameriški literaturi. Za svoje ustvarjanje je prejel več nagrad.