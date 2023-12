Leto 2024: Poimensko zaenkrat znana le peščica potnikov za Pariz 2024

pripravil Aleksander Gasser

Ljubljana, 26. decembra - Olimpijske igre v Parizu bodo 26. julija odgrnile zastor za najmnožičnejše boje in najprestižnejše kolajne leta 2024. Čeprav je do tekmovanj le še osem mesecev, so poimensko znani le maloštevilni slovenski športniki, ki bodo nastopili na igrah. Več je neimenskih uvrstitev. Olimpijski komite Slovenije napoveduje številčno močno reprezentanco.