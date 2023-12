Slovenjgraška bolnišnica ena redkih z oddelkom za mikrobiologijo

Slovenj Gradec, 14. decembra - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so danes s slovesnostjo praznovali 30 let oddelka za mikrobiologijo. Ob tem so spomnili, da imajo v Sloveniji samo tri bolnišnice takšen oddelek oz. laboratorij in od lani tudi pediatrična klinika. Poudarili so pomen takšnega oddelka za bolnišnice in koristi za bolnike, kar se je še posebej izkazalo v epidemiji.