Občini Šempeter-Vrtojba negativno mnenje računskega sodišča

Šempeter-Vrtojba, 14. decembra - Računsko sodišče je Občini Šempeter-Vrtojba izdalo negativno mnenje glede poslovanja v letu 2021. Nepravilnosti so med drugim ugotovili na področju priprave in izvajanja proračuna, prodaj nepremičnega premoženja ter nekaterih javnih naročil. V občini so zatrdili, da se bodo priporočil računskega sodišča vsekakor držali.