Nevladniki kritični do okoljskega poročila o HE na srednji Savi

Ljubljana, 14. decembra - Okoljsko poročilo v postopku umeščanja prvih treh hidroelektrarn (HE) na srednji Savi ne obravnava celotne verige predvidenih HE, podcenjuje negativne vplive na naravo in okolje ter precenjuje pozitivne vplive na proizvodnjo elektrike in emisije ogljikovega dioksida (CO2), so na današnji novinarski konferenci opozorili v nevladnih organizacijah.