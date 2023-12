Javni izdatki za formalno izobraževanje leta 2022 za 7,1 odstotka višji v primerjavi z letom prej

Ljubljana, 14. decembra - V Sloveniji so javni izdatki za formalno izobraževanje v letu 2022 znašali dobre tri milijarde evrov in so bili v primerjavi z letom prej višji, nominalno za 7,1 odstotka. Njihov delež v BDP pa se je nekoliko znižal, in sicer s 5,4 odstotka na 5,3 odstotka, kažejo podatki statističnega urada (Surs).