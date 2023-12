Nagradi za izstopajoče delo v sociali direktoricama VDC Polž Maribor in CUDV Dolfke Boštjančič Draga

Ljubljana, 14. decembra - Nagrado za izstopajoče kakovostno in strokovno delo v socialnem varstvu v zadnjih petih letih prejmeta v letu 2023 direktorica Varstveno delovnega centra Polž Maribor Jasmina Breznik in direktorica centra za usposabljanje iz Drage Tatjana Popović. Skupinska nagrada pa gre zavodu Sopotniki in društvu Žarek, so navedli na ministrstvu za delo.