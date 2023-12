Ministrstvo v letih 2020-2021 neučinkovito pri ureditvi sodelovanja z uporabniki informacijskih storitev

Ljubljana, 14. decembra - Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti ministrstva za javno upravo (MJU) pri ureditvi sodelovanja z organizacijami javnega sektorja, ki so v letih 2020 in 2021 uporabljale različne informacijske storitve ministrstva. Kot so ugotovili, ministrstvo za javno upravo pri ureditvi sodelovanja s strankami ni bilo učinkovito.