Premogovnik Velenje z zadnjo letošnjo reševalno vajo

Velenje, 14. decembra - Člani rudarske reševalne službe Premogovnika Velenje so v soboto izvedli še zadnjo letošnjo reševalno vajo. Predpostavka vaje je bil močan vdor vode, blata in mulja s pristnostjo nevarnih jamskih plinov na pripravskem delovišču, pogrešani bi bili trije delavci, so sporočili iz premogovnika.