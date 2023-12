Srbski kmetje opozarjajo na uničujoče posledice afriške prašičje kuge

Beograd, 16. decembra - Od prvega primera afriške prašičje kuge v Srbiji leta 2019 so primere okužb po podatkih tamkajšnjega ministrstva za kmetijstvo zabeležili na skoraj 2500 kmetijskih gospodarstvih v 48 občinah in 15 upravnih okrajih. Doslej so v Srbiji evtanazirali okoli 55.000 svinj, srbski kmetje in stroka pa opozarjajo na uničujoče posledice epidemije.