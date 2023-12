Leto 2024: Sredi prihodnjega leta načrtovan začetek prenove ljubljanske Drame

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 14. decembra - Aktualna sezona je zadnja, ki jo bo SNG Drama Ljubljana odigrala v neprenovljeni stavbi. Nato se bo z vsemi službami in dejavnostmi preselila na Litostrojsko cesto, kjer bo delovala do zaključka prenove. Začetek gradbenih del načrtujejo sredi prihodnjega leta, konec projekta je načrtovan do konca leta 2026.