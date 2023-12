V občini Ivančna Gorica potrdili rekordna proračuna za leti 2024 in 2025

Ivančna Gorica, 14. decembra - Občinski svet občine Ivančna Gorica je v sredo soglasno sprejel proračuna za leti 2024 in 2025. Oba sta rekordna tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. V letu 2024 v občini načrtujejo za 21 milijonov prihodkov in 27 milijonov odhodkov, v letu 2025 pa za 22 milijonov prihodkov in 28 milijonov odhodkov.