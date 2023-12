Zdravstveni interventni zakon po oceni Svobode in Levice prinaša številne dobre rešitve, opozicija in SD do njega kritični

Ljubljana, 14. decembra - Poslanci DZ razpravljajo o vladnem predlogu zdravstvenega interventnega zakona. V Svobodi in Levici poudarjajo, da zakon prinaša številne dobre rešitve, v opoziciji pa so med drugim opozorili, da je bil predlog pripravljen brez socialnega dialoga. Precej kritični do zakona so tudi v SD, kjer se bodo o podpori zakonu odločili po razpravi.