Policija ovadila tri osebe zaradi poškodovanja nogometnega igrišča v Šentjurju

Šentjur, 14. decembra - Šentjurski policisti so kazensko ovadili tri osebe, ki so novembra namerno poškodovale travnato površino nogometnega igrišča v Šentjurju. Z dejanjem so šentjurskemu nogometnemu klubu povzročili za okoli 4000 evrov škode, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.