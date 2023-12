Uroš Zorman predstavil rokometna orožja za Nemčijo

Ljubljana, 14. decembra - Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je danes predstavil seznam igralcev za nastop na evropskem prvenstvu med 10. in 28. januarjem 2024 v Nemčiji. Na njem je 22 igralcev, v Berlin, kjer se bodo med 11. in 15. januarjem v skupinskem delu pomerili s Ferci, Poljaki in Norvežani, pa bo odpotovalo 18 rokometašev.