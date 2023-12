Posavski gasilski poligon v Krškem nared spomladi

Krško, 16. decembra - V Krškem se bliža koncu gradnja novega regijskega gasilskega poligona v neposredni soseščini sedeža krške poklicne gasilske enote. Nekaj manj kot 850.000 evrov vreden projekt, ki ga sofinancirata Gasilska zveza Slovenije in občina, naj bi z nakupom in namestitvijo potrebne opreme ter z ureditvijo okolice končali spomladi, so sporočili z občine.