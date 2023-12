Odvetniki bodo v torek znova nudili brezplačno pravno pomoč

Ljubljana, 14. decembra - Slovenski odvetniki bodo v torek že 13. leto po vrsti nudili brezplačno pravno pomoč. To bodo nudili v odvetniških pisarnah, preko telekomunikacijskih in videokonferenčnih povezav v Ljubljani, Kopru, Celju in Novi Gorici pa tudi v prostorih tamkajšnjih mestnih hiš, so sporočili iz Odvetniške zbornice Slovenije.