Avstralki po 20 letih v zaporu razveljavili obsodbo za umor njenih otrok

Sydney, 14. decembra - Pritožbeno sodišče avstralskega Novega Južnega Walesa je danes razveljavilo sodbo 56-letne Kathleen Folbigg, ki je bila leta 2003 obsojena umora svojih štirih otrok in je 20 let preživela za zapahi. Oprostili so jo sicer že junija, potem ko je nova preiskava pokazala, da obstaja utemeljen sum o njeni krivdi, poročajo tuje tiskovne agencije.