Vučić napovedal več aretacij zaradi groženj z bombami

Beograd, 14. decembra - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v sredo sporočil, da so v sodelovanju z evropskimi partnerji razkrinkali mrežo ljudi, ki so v Srbiji v minulem obdobju najpogosteje pošiljali obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Napovedal je, da bodo v naslednjih dveh dneh izvedli več aretacij v Srbiji in evropskih državah.