Snežne razmere v visokogorju

Možno je tudi spontano proženje majhnih in srednje velikih ter posameznih velikih plazov suhega, nesprijetega snega. Novi sneg je ponekod v visokogorju nad okoli 2000 metri prekril trdo in poledenelo podlago, zato so pod novim snegom lahko tudi šibke plasti, prekrite so tudi stare klože. Novih zametov trenutno ni veliko.

Do danes zjutraj je v gorah zapadlo od okoli 20 do 60 centimetrov snega, lahko kje tudi malo več, odvisno do nadmorske višine. Meja sneženja se je spustila pod 1000 metri, ponekod na Gorenjskem tudi nekaj 100 metrov nižje, a tam je zapadlo le malo snega. Padavine so bile v alpskem svetu po količini krajevno precej enakomerno razporejene. Novi sneg je rahel in mehak. Nad okoli 2000 metri je bil ob sneženju sneg suh, zato se je s podlago slabše prijel kot nižje, kjer je bil moker. Močnejšega vetra ni bilo, šele danes začenja pihati severnik.

Danes bo zmerno, občasno pretežno oblačno, baza oblakov bo večinoma nad vrhovi, v vzhodnem delu gora bodo baze nižje. Krepil se bo severni veter. Ničta izoterma bo na nadmorski višini malo nad 1500 metri. V petek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodnih Karavankah in na Pohorju. Nekateri vrhovi bodo lahko občasno v oblakih. Pihal bo zmeren, občasno ponekod tudi okrepljen severnik. Nekoliko hladneje bo, ničla se bo spustila na okoli 1000 metri nadmorske višine. V soboto bo precej jasno, predvsem v vzhodnem delu naših gora občasno zmerno oblačno. Temperaturne in vetrovne razmere bodo podobne kot v petek.

Plazovna nevarnost bo ostala povečana, še posebno, ker bo veter prenašal sneg in bodo nastajale klože predvsem na južnih straneh grebenov in sedel. Povečala se bo možnost proženja kložastih plazov. Zaradi nizkih temperatur in suhega zraka bo sneg ostal mehak in se bo v naslednjih dneh le počasi preobražal, nekaj tanke skorje bo lahko nastalo le zaradi vetra. Na vetru izpostavljenih legah bo novi sneg spihan, zato bodo na površje spet prišle poledenele ali trde lege.