V novem ruskem napadu v Ukrajini 11 ranjenih

Kijev/Moskva/Odesa, 14. decembra - Rusija je ponoči z več kot 40 brezpilotnimi letalniki napadla Odeso na jugu Ukrajine, so sporočili iz Kijeva in dodali, da so skoraj vse drone sestrelili. Ranjenih je bilo 11 ljudi. Iz Rusije pa so sporočili, da so pri Moskvi sestrelili devet ukrajinskih dronov in da so na seznam iskanih oseb dodali vodjo ukrajinske vojaške obveščevalne službe.