Ljubljana, 14. decembra - V večjem delu države reke že upadajo, zmerno naraščajo in se razlivajo še Krka in njeni pritoki ter Kolpa v spodnjem toku. Ljubljanica s pritoki na Ljubljanskem barju se prav tako razliva vendar ne narašča, prav tako Dravinja v spodnjem toku. Razlivajo se tudi posamezne reke na Notranjskem, Dolenjskem in Suhi krajini ter Vipava v spodnjem toku.