Gol Kopitarja ni pomagal

New York, 14. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na svojem ledu izgubili z 2:5 proti Winnipeg Jets. Slovenski kapetan domačih Anže Kopitar je ob igralcu več na ledu dosegel gol za vodstvo z 1:0 v deseti minuti srečanja, to in tudi vodstvo z 2:0, za katerega je poskrbel Alex Laferriere, pa ni zadostovalo za novi točki.