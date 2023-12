Poročilo: Skoraj pol milijarde otrok odrašča na konfliktnih območjih

Berlin, 14. decembra - Okoli 468 milijonov otrok je lani odraščalo na konfliktnih območjih, je v novem poročilu danes opozorila humanitarna organizacija Save the Children. Najbolj nevarne države za otroke so bile leta 2022 Demokratična republika Kongo, Mali in Mjanmar. Ob tem bi lahko letos število otrok, ki odraščajo na konfliktnih območjih, še naraslo, ocenjujejo.