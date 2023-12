V APT večer v spomin na življenje in delo Karla Destovnika - Kajuha

Novo mesto, 14. decembra - V Anton Podbevšek Teatru (APT) v Novem mestu drevi pripravljajo soarejo, posvečeno med drugo svetovno vojno padlemu pesniku, prevajalcu in narodnemu heroju Karlu Destovniku - Kajuhu. Pogovarjali se bodo z raziskovalcem pesnikovega življenja in dela ter avtorjem romana o Kajuhu Vladom Vrbičem. Pogovor bosta vodila Andreja Kopač in Matjaž Berger.