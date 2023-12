Azijske borze neenotno

Tokio, 14. decembra - Nekateri indeksi na azijskih borzah so danes občutno pridobili. Navzgor jih je potisnila napoved ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), da bi lahko prihodnje leto začela zniževati obrestne mere. Pozitivnemu trendu pa nista sledili tokijska in šanghajska borza, kjer so borzni indeksi nazadovali.