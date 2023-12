Sredino močno deževje povzročilo nekaj dela gasilcem

Ljubljana, 14. decembra - V sredo čez dan in ponoči je obilno deževje na območju regijskih centrov za obveščanje Ljubljana, Kranj, Celje, Maribor, Novo mesto, Ptuj, Postojna, Brežice in Murska Sobota povzročilo nekaj dela gasilcem in drugim dežurnim službam. Zabeležili so 36 dogodkov, pri odstranjevanju posledic je posredovalo 38 gasilskih enot, poroča center za obveščanje.