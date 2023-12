Newyorške borze končale v zelenem

New York, 13. decembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Dow je v sredo narasel za 1,4 odstotka in prvič končal nad 37.000 točkami, potem ko je ameriška centralna banka Federal Reserve sporočila, da pričakuje znižanje obrestnih mer v letu 2024, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.