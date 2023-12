Pregled - šport, 13. 12. (sreda)

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja so v ligi prvakov vpisali še tretji poraz. V Ljubljani jih je s 3:1 (-22, 23, 23, 18) premagal francoski Tours, ki je tako drugič v skupini B zmagal. Četrto tekmo v ligi bodo slovenski prvaki odigrali že naslednji četrtek, ko bodo gostovali v Rzeszowu pri Asseco Resovii.

BADALONA - Košarkarji Cedevite Olimpije so podaljšali niz porazov v evropskem pokalu na šestnajst tekem. Danes so pokleknili v Badaloni proti Joventutu z 81:83 (26:22, 45:49, 63:66). Ljubljančani zmage v evropskem pokalu ne poznajo že od 1. februarja letos, ko so v prejšnji sezoni evropskega pokala doma premagali predstavnika iz Benetk. V novi sezoni so izgubili vseh enajst tekem.

LJUBLJANA - Vodstvo nogometnega tekmovanja Prve lige Telemach je sporočilo, da je zaradi slabega vremena moralo poseči po novih prilagoditvah tekmovalnega koledarja. Potem ko bi morali biti danes dve zaostali tekmi 17. kroga, so ju sprva prestavili na četrtek, po novem pa na soboto. Obračun Rogaška - Aluminij ter nedokončana tekma Koper - Celje bosta tako po novem zaradi razmočenih igrišč v soboto, 16. decembra, ob 13. oziroma 15. uri. Konec tedna bi sicer morali igrati tekme 20. kroga Prve lige Telemach, vendar bodo tega igrali spomladi, so še zapisali na uradni strani tekmovanja.

LJUBLJANA - S 6. krogom se je končal skupinski del nogometne lige prvakov. Preostali mesti v osmini finala sta si na današnjih tekmah zagotovila Paris Saint-Germain in Porto. Prvi je igral v Dortmundu 1:1, drugi pa je doma ugnal Šahtar Doneck s 5:3. V osmino finala so se uvrstili Bayern, Koebenhavn, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Inter, Atletico, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, Leipzig, ki je tudi z golom Benjamina Šeška ugnal Young Boys z 2:1, Barcelona, PSG in Porto. Tretjeuvrščeni iz skupin bodo igrali v kvalifikacijah za osmino finala evropske lige. To so Feyenoord, Young Boys, Lens, Galatasaray, Braga, Benfica, Milan in Šahtar. Žreb parov izločilnih bojev bo v ponedeljek.

LJUBLJANA - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo prihodnje leto nastopila v zlati evropski ligi. Slovenke so si preboj v elitno evropsko reprezentančno tekmovanje priborile z dobrimi nastopi v letošnji sezoni in posledično s 13. mestom na evropski lestvici, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Slovenske odbojkarice v evropski ligi to sezono niso nastopale, igrale so na evropskem prvenstvu v Belgiji in v kvalifikacijah za olimpijske igre.

LJUBLJANA - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izvajanje športno rekreacijskih dejavnosti za krepitev zdravja. Ocenjena so na 4,4 milijona evrov, od tega bo evropski socialni sklad plus prispeval skoraj 2,8 milijona evrov. Zavod za šport Planica bo skupaj z ljubljansko fakulteto za šport v okviru tega projekta, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, krepil dostop do kakovostnih, trajnostnih storitev na področju preventivnih programov za krepitev zdravja.

LOS ANGELES - Slovenski košarkar Luka Dončić je v dresu Dallas Mavericks v domači dvorani prikazal novo blestečo predstavo, s katero je na realna tla postavil prvega zvezdnika lige NBA LeBrona Jamesa in njegove Los Angeles Lakers, zmagovalce Las Vegasa. Dončić je tekmo končal s 33 točkami, 17 podajami in šestimi skoki ter pomagal Dallasu do zmage s 127:125. To je bila za 24-letnega Slovenca že osma zaporedna tekma v prvenstvu NBA, na kateri je dosegel vsaj 30 točk. Naslednja tekma Dallas čaka v četrtek, ko bo v domači dvorani gostil še Minnesoto.

HERNING - Danska ženska rokometna reprezentanca je na zadnji četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem v Herningu premagala Črno goro s 26:24 (13:10). Danska se bo v polfinalu pomerila z Norveško, drugi par je Francija - Švedska. Obe tekmi bosta v petek.