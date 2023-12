Večer o novem predsedniku poljske vlade (14. 12.)

Maribor, 13. decembra - Boris Jaušovec v komentarju Nazaj v Evropo piše o nekdanjem predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku, ki je v sredo že tretjič prisegel kot predsednik poljske vlade. Piše tudi o njegovem odnosu do ultrakonservativne in suverenistične stranke Pravo in pravičnost (PiS).